GIGABYTE готовит новые игровые ультра-компактные компьютеры BRIX

Компания GIGABYTE уже не первый год занимается выпуском ультра-компактных систем под торговой маркой BRIX. Как правило, в BRIX ранее использовались мобильные процессоры Intel или AMD, SO-DIMM и SSD. Однако, видимо ассортимент "малюток" будет пополнен в ближайшее время игровой и действительно компактной моделью, которая будет использовать процессор Intel Haswell и видеокарту NVIDIA.

Новый BRIX ориентирован на геймеров и использует двухъядерный процессор Intel Core i5 4200H с базовой тактовой частотой 2.8 ГЦ (3.4 ГГц в режиме Turbo). В качестве графического ускорителя производитель решил применить NVIDA GeForce GTX 760. Такая конфигурация позволит запускать большинство современных игр без каких-либо проблем, особенно если игре не требуется более двух ядер.

Что примечательно, уровень TDP используемого процессора равен 47 Вт и его достаточно легко охладить. А вот видеокарта с уровнем TDP 170 Вт может создать некоторые проблемы. На наш взгляд, оптимальным было бы использовать GPU Maxwell в столь компактной конфигурации, например, GTX 750 Ti.

Материнская плата нового BRIX имеет два слота SO-DIMM, два mSata и поддержку 2.5-дюймовых накопителей SATA. Также плата оснащена поддержкой USB 3.0, 802.11ac WiFi, Bluetooth, Ethernet, звуком, HDMI и DisplayPort.

Официальный анонс нового GIGABYTE BRIX запланирован на следующий месяц, но информации о ценах в настоящий момент нет. Также можно предположить, что будет доступна модель с процессором Intel Core i7.