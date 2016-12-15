Gigabyte H81M-Gaming 3: пополнение в линейке игровых материнских плат G1.Gaming

Компания Gigabyte показала концепт недорогой материнской платы H81M-Gaming 3 выполненной с использованием стиля G1.Gaming – фирменной линейки игровых комплектующих.

Заявлена поддержка процессоров Intel Core Haswell для сокета LGA1150, двух модулей оперативной памяти DDR3 1600/1333 суммарным объемом до 16 Гб, с возможностью работы в двухканальном режиме.

Для плат расширения доступен один слот PCI-Express 2.0 x16 и два PCI-Express 2.0 x1. Отличием от прародительницы H81M-WW стало использование укороченного разъёма PCI-Express 2.0 x1, оформление радиаторов и текстолита в стиле G1.Gaming. Для подключения накопителей используется два порта SATA 3.0 и два SATA 2.0. Аудиосистема реализована на 7.1 канальном кодеке Realtek ALC892. Сеть основана на гигабитном Ethernet-контроллере производства Intel.

Панель IO оснащена двумя портами USB 3.0, двумя USB 2.0 и по одному видеовыходу D-Sub и HDMI. Формат материнской платы - Micro-ATX (226 x 170 мм). Стоимость Gigabyte H81M-Gaming 3 и дата появления на прилавках пока неизвестны.