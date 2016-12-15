GIGABYTE пополняет ассортимент серии Ultra Durable 2 видеокартой Radeon R7 260X

Компания GIGABYTE предлагает компактную и производительную видеокарту Radeon R7 260X (GV-R726X-2GD) с качественной элементной базой Ultra Durable 2.

Видеокарта основана на графическом процессоре AMD Bonaire с рабочей частотой 1100 МГц. Оперативная память объемом 2 Гб стандарта GDDR5 работает с чипом по 128-битной шине. Эффективная частота памяти 6,5 Ггц.

Для соответствия строгим нормам концепции Ultra Durable 2 при производстве видеокарты, используются только полимерные конденсаторы, фирменные дроссели и качественные транзисторы (MOSFET).

Кулер используемый на видеокарте представляет собой большой алюминиевый радиатор с 100мм вентилятором для обдува, подсистема питания так же снабжена радиатором.

Панель IO оснащена четырьмя видеовыходами - DVI-I, DVI-D, HDMI и DisplayPort.

В комплекте с видеокартой поставляется набор фирменного ПО и среди них есть интересная утилита OC GURU II, она позволяет осуществлять мониторинг основных параметров, а также производить обновление BIOS видеокарты.

Стоимость продукта, как и дата появления на рынке пока не известна.