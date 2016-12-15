GIGABYTE представляет материнские платы для сокета AM1

Компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., один из ведущих производителей материнских плат и видеокарт сегодня официально представляет новую линейку продуктов для процессоров AMD Athlon и Sempron, основанных на архитектуре Kabini.

Две новые материнские платы GA-AM1M-S2P и GA-AM1M-S2H соответствуют стандарту Ultra Durable 4 Plus и используют технологию GIGABYTE RTC Clock IC.

Особенностью APU Kabini является интегрированные в процессор функции CMOS, т.е. все настройки системы выполненные в BIOS будут храниться в самом процессоре. Соответственно, любая смена процессора вызовет сброс настроек платы. Для предотвращения таких ситуаций и служит технология GIGABYTE RTC Clock IC.

High ESD Protection for USB and LAN – технология защиты сети и USB от электростатических разрядов.

Стандарт Ultra Durable 4 Plus гарантирует использование твердотельных конденсаторов и Low RDS транзисторов.

Данных о цене и сроках выхода новых материнских плат пока нет.