Gigabyte представляет новую видеокарту Radeon R9 280 WindForce 3X

Компания Gigabyte представила видеокарту Radeon R9 280 WindForce 3X на основе графического ядра Tahiti Pro. Модель выполнена на нереференсной печатной плате и характеризуется разогнанным чипом плюс наличием фирменного кулера WindForce 3X.

Графическое ядро Tahiti Pro, лежащее в основе Radeon R9 280 WindForce 3X, несет в себе 1792 потоковых процессора и сообщается с 3 Гб GDDR5 памяти на частоте 5ГГц по 384 битной шине. Частоты ядра от 950 до 1072 МГц. Кулер состоит из нескольких медных тепловых трубок, алюминиевого радиатора, для обдува используется три 80-мм вентилятора.

Карта оборудована 6- и 8-pin разъемами питания PCI-E, двумя разъемами CrossFireX, видеовыходами DVI-I, HDMI и двумя Mini DisplayPort.

Gigabyte рекомендует эксплуатировать модель GV-R928WF3OC-3GD в связке как минимум с 600-ваттным блоком питания.