Gigabyte представляет оверклокерскую материнскую плату X99-SOC Force

Компания Gigabyte на днях рассказала о новой материнской плате для оверклокеров на платформе Haswell-E - X99-SOC Force.Как не трудно догадаться, плата основана на чипсете Intel X99 и предназначена для работы с процессорами Haswell-E сокет 2011-3. Подсистема питания выполнена по двенадцатифазной схеме и для подключения к БП использует разъемы 8pin EPS12V и SATA Power.

Для установки оперативной памяти DDR4-3000 предусмотрено восемь разъёмов. Для плат расширения четыре разъема PCI-e 3.0 x16, а для накопителей доступны порты SATA Express, SATA-III и M.2 (PCIe 2.0 x4). Любителям разгонять на открытых стендах по нраву придутся распаянные прямо на плате кнопки управления питанием и оверклокерские переключатели.

Релиз платы состоится через две недели, одновременно с выходом Intel Haswell-E.