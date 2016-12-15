GIGABYTE представляет разогнанную видеокарту GeForce GTX 750Ti Black Edition

Компания GIGABYTE представила новую игровую видеокарту среднего ценового диапазона GeForce GTX 750Ti Black Edition (GV-N75TWF2BK-2GI). Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 750Ti Black Edition произведена по технологии 28нм на основе процессора NVIDIA Maxwell с 640 ядрами CUDA. Плата оснащается 2 Гб видеопамяти стандарта GDDR5.

В качестве системы охлаждения используется фирменный кулер GIGABYTE WINDFORCE 2X состоящий из двух вентиляторов и массивного алюминиевого радиатора с тепловыми трубками.

Помимо тихого и эффективного кулера новая видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 750Ti Black Edition отличается использованием электронных компонентов Ultra Durable класса и тестированием на специальных стендах. Тестирование заключается в 168 часовой проверке на стабильность.

Во время данного 7 дневного теста каждая видеокарта подвергается жесткому тестированию всей системы в специальной лаборатории GIGABYTE. Каждая карта имеет соответствующий сертификат, заверенный вице-президентом по производству и генеральным директором, гарантирующий соответствие высочайшим стандартам качества.

О сроках появления и стоимости GIGABYTE GeForce GTX 750Ti Black Edition пока информации нет.