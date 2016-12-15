Все о компьютерах, играх и киберспорте

GIGABYTE представляет разогнанную видеокарту GeForce GTX 750Ti Black Edition

31.07.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания GIGABYTE представила новую игровую видеокарту среднего ценового диапазона GeForce GTX 750Ti Black Edition (GV-N75TWF2BK-2GI). Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 750Ti Black Edition произведена по технологии 28нм на основе процессора NVIDIA Maxwell с 640 ядрами CUDA. Плата оснащается 2 Гб видеопамяти стандарта GDDR5.

В качестве системы охлаждения используется фирменный кулер GIGABYTE WINDFORCE 2X состоящий из двух вентиляторов и массивного алюминиевого радиатора с тепловыми трубками. 

Помимо тихого и эффективного кулера новая видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 750Ti Black Edition отличается использованием электронных компонентов Ultra Durable класса и тестированием на специальных стендах. Тестирование заключается в 168 часовой проверке на стабильность.

Во время данного 7 дневного теста  каждая видеокарта подвергается жесткому тестированию всей системы в специальной лаборатории GIGABYTEКаждая карта имеет соответствующий сертификат, заверенный вице-президентом по производству и генеральным директором, гарантирующий соответствие высочайшим стандартам качества.

О сроках появления и стоимости GIGABYTE GeForce GTX 750Ti Black Edition пока информации нет. 

Количество уникальных просмотров: 996

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Похожие записи:

    Последнее с форума:

    Последнее в блогах:

    Социальные сети и RSS:

    Популярное (за 30 дней):

    Дружественные проекты:

    Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

    Page rendered in 0.7505 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!