Gigabyte представляет трио из GeForce GTX 980 с водяным охлаждением

Компания Gigabyte представляет оригинальный комплект из трех видеокарт GeForce GTX 980 с водяным охлаждением под названием - GeForce GTX 980 WaterForce Tri-SLI (GV-N980X3WA-4GD).

Комплект GV-N980X3WA-4GD представляет собой внешний блок с тремя радиаторами и вентиляторами, электронной панелью управления и все это оформлено в отдельный корпус для установки сверху или рядом с системным блоком.

Для охлаждения процессоров видеокарт используются водоблоки, совмещенные с помпой. Получается, что весь комплект представляет собой три отдельных СВО с общим блоком управления в одном корпусе.

Сами видеокарты работаю на повышенных частотах 1228 МГц в номинале и 1329 МГц в boost режиме. Частота памяти составляет 7 ГГц. Видеокарты снабжены большим количеством видеовыходов : два DVI, один HDMI и три Display Port. Для работы, по рекомендации Gigabyte, подобная система потребует как минимум 1200Вт блок питания с шестью 8pin PCI-E Power коннекторами.

Набор Gigabyte GV-N980X3WA-4GD так же комплектуется дополнительными аксессуарам: мостиком 3-Way SLI, 5,25 панелью для корпуса с логотипом WaterForce и специальной подпоркой для видеокарт.

Компания Gigabyte не озвучила стоимость подобного комплекта, так же остаются неизвестными и сроки появления в продаже.