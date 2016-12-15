Все о компьютерах, играх и киберспорте

Gigabyte представляет трио из GeForce GTX 980 с водяным охлаждением

12.11.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Gigabyte представляет оригинальный комплект из трех видеокарт GeForce GTX 980 с водяным охлаждением под названием - GeForce GTX 980 WaterForce Tri-SLI (GV-N980X3WA-4GD).

Комплект GV-N980X3WA-4GD представляет собой внешний блок с тремя радиаторами и вентиляторами, электронной панелью управления и все это оформлено в отдельный корпус для установки сверху или рядом с системным блоком.    

Для охлаждения процессоров видеокарт используются водоблоки, совмещенные с помпой. Получается, что весь комплект представляет собой три отдельных СВО с общим блоком управления в одном корпусе.

Сами видеокарты работаю на повышенных частотах  1228 МГц в номинале и  1329 МГц в boost режиме. Частота памяти составляет 7 ГГц. Видеокарты снабжены большим количеством видеовыходов : два DVI, один HDMI и три Display Port. Для работы, по рекомендации  Gigabyte, подобная система потребует как минимум 1200Вт блок питания с шестью 8pin PCI-E Power коннекторами. 

Набор Gigabyte GV-N980X3WA-4GD так же комплектуется дополнительными аксессуарам: мостиком 3-Way SLI,  5,25 панелью для корпуса с логотипом WaterForce и специальной подпоркой для видеокарт.

 

Компания Gigabyte не озвучила стоимость подобного комплекта, так же остаются неизвестными и сроки появления в продаже.

Количество уникальных просмотров: 2972

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Похожие записи:

    Последнее с форума:

    Последнее в блогах:

    Социальные сети и RSS:

    Популярное (за 30 дней):

    Дружественные проекты:

    Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

    Page rendered in 0.7201 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!