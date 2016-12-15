GIGABYTE расширяет ассортимент материнских плат новой линейкой G1 Gaming

Компания GIGABYTE официально представила новую линейку игровых материнских плат основанных на чипсетах Intel 9-й серии - GIGABYTE G1 Gaming.
(описание Gigabyte G1.Gaming Z97 WiFi-BK по клику)
Новая серия материнских плат GIGABYTE G1 Gaming включает в себя 13 моделей формата от Mini-ITX и microATX до ATX.
Ключевыми особенностями новой линейки являются :
- поддержка технологий AMD CrossFireX и NVIDIA SLI;
- поддержка интерфейса M.2 10 Гбит/с;
- поддержка интерфейса SATA Express 10 Гбит/с;
- возможно замены операционного усилителя в тракте звуковой карты GABYTE AMP-UP Audio;
- использование аудиокодеков Creative Sound Core3D или Realtek ALC 1150;
- использование в обвязке специальных аудиофильских конденсаторов и независимых сигнальных линий, разведенных на печатной плате;
- наличие двух внешних портов с поддержкой стабильного выходного напряжения GIGABYTE USB DAC-UP;
- применение контроллеров от компаний Qualcomm (Atheros Killer E2200) и Intel;
- возможность подключения СВО к радиатором силовых элементов подсистемы питания процессоров;
- использование высококачественной элементной базы;
- наличие двух микросхем BIOS (технология GIGABYTE UEFI DualBIOS);
- поддержка ряд полезных фирменных технологий и программного обеспечения.