GIGABYTE расширяет ассортимент материнских плат новой линейкой G1 Gaming

Компания GIGABYTE официально представила новую линейку игровых материнских плат основанных на чипсетах Intel 9-й серии - GIGABYTE G1 Gaming.

(описание Gigabyte G1.Gaming Z97 WiFi-BK по клику)

Новая серия материнских плат GIGABYTE G1 Gaming включает в себя 13 моделей формата от Mini-ITX и microATX до ATX.

Ключевыми особенностями новой линейки являются :