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GIGABYTE расширяет ассортимент материнских плат новой линейкой G1 Gaming

27.05.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания GIGABYTE официально представила новую линейку игровых материнских плат основанных на чипсетах Intel 9-й серии - GIGABYTE G1 Gaming.

(описание Gigabyte G1.Gaming Z97 WiFi-BK по клику)

Новая серия материнских плат GIGABYTE G1 Gaming включает в себя 13 моделей формата от Mini-ITX и microATX до ATX.

 

Ключевыми особенностями новой линейки являются :

  • поддержка технологий AMD CrossFireX и NVIDIA SLI;
  • поддержка интерфейса M.2 10 Гбит/с;
  • поддержка интерфейса SATA Express 10 Гбит/с;
  • возможно замены операционного усилителя в тракте звуковой карты GABYTE AMP-UP Audio;
  • использование аудиокодеков Creative Sound Core3D или Realtek ALC 1150;
  • использование в обвязке специальных аудиофильских конденсаторов и независимых сигнальных линий, разведенных на печатной плате;
  • наличие двух внешних портов с поддержкой стабильного выходного напряжения GIGABYTE USB DAC-UP;
  • применение контроллеров от компаний Qualcomm (Atheros Killer E2200) и Intel;
  • возможность подключения СВО к радиатором силовых элементов подсистемы питания процессоров;
  • использование высококачественной элементной базы;
  • наличие двух микросхем BIOS (технология GIGABYTE UEFI DualBIOS);
  • поддержка ряд полезных фирменных технологий и программного обеспечения.

 

 

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