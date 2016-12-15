Gigabyte выпускает компактную видеокарту GeForce GTX 970 ITX

Компания Gigabyte подготовила, для любителей компактных ITX-систем, миниатюрную видеокарту GeForce GTX 970 ITX (N970IX-OC). Новинка предназначена для установки в материнские платы форм-фактора mini-ITX, поэтому длина печатной платы ограничена 17 сантиметрами.

Для охлаждения используется вариант фирменного кулера WindForce с одним 100мм вентилятором. Для эффективного отвода тепла от основания используется три медных тепловых трубки: одна 5мм трубка и две 8мм. Радиатор кулера выполнен из алюминия.

Видеокарта имеет заводской разгон 1076МГц (1215 МГц GPU boost) против стандартных 1051 МГц (1178МГц). Эффективная частота памяти стандарта GDDR5 составляет 7ГГц. Для питания видеокарты GeForce GTX 970 ITX используется один 8-pin PCI-e силовой коннектор. Панель вывода оснащается одним разъёмом HDMI 2.0, двумя dual-link DVI и тремя DisplayPort 1.2.

Приятной неожиданностью стала рекомендуемая стоимость видеокарты Gigabyte GeForce GTX 970 ITX - US $329.99.