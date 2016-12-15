Gigabyte X99M-Gaming 5: игровая материнская плата в форм-факторе microATX

Компания Gigabyte представила новую материнскую плату игровой серии «Gaming» - X99M-Gaming 5. Новинка предназначена для использования в комплекте с процессорами Intel Haswell-E (LGA2011-3).

Особенностью X99M-Gaming 5 стал формат платы – microATX и качественная элементная база подсистемы питания. Используются высококачественные силовые ключи производства компании International Rectifier PowIRStage, а катушки индуктивности от компании Cooper Bussmann.

Материнская плата располагает слотами для модулей оперативной памяти стандарта DDR4 суммарным объёмом до 32 Гб. Для подключения накопителей доступно десять портов SATA 6 Гбит/с, один SATA Express и два слота M.2. Платы расширения можно установить в любой из трех слотов PCI-E 3.0 x16 или же в один PCI-E x1, поддерживается 2-Way CrossFire и 2-Way SLI.

Аудиподсистема Gigabyte X99M-Gaming 5 основана на 7.1-канальнмй кодеке Realtek ALC1150 с отдельным операционным усилителем, установленном в панельку, при желании владелец может поменять его на другой.

За сетевые возможности отвечает гигабитный контроллер Qualcomm Atheros Killer E2201. Так же плата оснащается индикатором POST-кодов и кнопками Clear CMOS, Power, Reset, BIOS Switch.

Панель IO материнской платы оснащена богато - 12 портов USB , два разъёма PS/2, пять позолоченных гнёзд 3,5 mini-Jack.

Рекомендуемая стоимость материнской платы Gigabyte X99M-Gaming 5 составит - $270.