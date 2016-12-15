Графическое ядро NVIDIA GM204 станет основой для четырех новых видеокарт

Стала известна первая информация о планах Nvidia на выпуск графического процессора архитектуры Maxwell - Nvidia GM204. Новый процессор послужит основой для обновленных видеокарт Nvidia GeForce GTX 860, GeForce GTX 870, GeForce GTX 880 и GeForce GTX 880 Ti.

Для каждой видеокарты будет использоваться своя конфигурация Nvidia GM204, достигается это путем отключения блоков SM, которых в полном процессоре 20 штук.

Для производства новых процессоров будет использоваться проверенный 28 нм техпроцесс. Так же стало известно, что второе поколение архитектуры Maxwell при проектировании ориентируется на 16-нм техпроцесс. Это довольно странно при условии наличия крупных проблем у TSMC с 20нм техпроцессом производства.

Ориентировочно дебют новых видеокарт состоится в третьем квартале 2014 года, и первой свет увидит видеокарта Nvidia GeForce GTX 880.