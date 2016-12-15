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Характеристики процессоров Intel Devil's Canyon

14.05.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Intel на июньской выставке Computex 2014 представит два новых процессора: Core i5-4690K и Core i7-4790K, известных под названием Intel Devil's Canyon

Процессоры специально разработаны для оверклокинга. В их основе специально отобранные кристаллы, усиленные контакты и измененный состав компаунда между кристалом и теплораспределительной крышкой, ну и самое главное новые процессоры обладают разблокированным множителем.

Пока известно, что процессор Core i5-4690K использует 4 ядра при четырех потоках работающих на частоте 3,5 ГГц (турбо 3,9 ГГц). Старшая модель Core i7-4790K при тех же четырех ядрах может работать с восемью потоками на частоте 4,0 ГГц (турбо 4,4 ГГц).

По мнению аналитиков, новые процессоры будут способны с легкостью работать на частоте 5 ГГц при использовании исключительно воздушных систем охлаждения.

 

 

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