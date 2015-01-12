HGST представляет корпоративные SSD Ultrastar

Компаний HGST анонсирует третье поколение корпоративных твердотельных накопителей Ultrastar. Диски HGST Ultrastar новейшего поколения оснащены интерфейсом SAS 12 Гб/с, а максимальный доступный объём равен 1,6 Тб. Новые накопители основаны на 20-нм чипах памяти Intel MLC NAND.

Накопители новой линейки серии Ultrastar SSD800MHB представлены в моделях от 100 до 800 Гб, Ultrastar SSD1600MM - от 200 Гб до 1,6 Тб, а Ultrastar SSD1600MR - от 250 Гб до 1,6 Тб. Среднее время наработки на отказ заявлено в 2 млн. часов, а производительность операций чтения/ записи составляет 130000 и 110000 IOPS.

Модель Ultrastar SSD800MH рассчитана на 25 перезаписей данных в день на протяжении 5 лет, Ultrastar SSD1600MM - на 10. Стоимость новых накопителей пока раскрыта.