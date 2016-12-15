HIS R9 285 IceQ X2: видеокарта на базе чипа AMD «Tonga»

Компания HIS не могла остаться в стороне от массовой презентации видеокарт на базе AMD Radeon R9 285 и представляет свою новинку R9 285 IceQ X2. Как и положено, для видеокарт HIS IceQ применяется фирменный одноименный кулер IceQ X2, так же есть вариант видеокарты с повышенными заводскими частотами.

У OC версия рабочие частоты составляют 928 МГц для ядра, для обычной версии они равны стандартным 918 МГц. Частота памяти в обоих случаях одинаковая – 5,5 ГГц.

О стоимости и сроках появления на прилавках магазинов HIS R9 285 IceQ X2 станет известно немного позже.