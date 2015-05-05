HIS выпускает две видеокарты серии R9 290X iPower IceQ X2 Turbo

Компания HIS разработала и представила две новинки серии HIS R9 290X iPower IceQ X² Turbo, разработанных на основе графического процессора AMD Radeon R9 290X (Hawaii XT) . Между собой они отличаются лишь частотой графического процессора и микросхем памяти. Для одной из них (H290XQM4GD) эти показатели находятся на уровне 1000 / 5000 МГц, а для другой (H290XQMT4GD) составляют 1040 / 5400 МГц.

Модели серии HIS R9 290X iPower IceQ X² Turbo созданы с использованием качественных компонентов и улучшенной подсистемы питания (9 фаз вместо эталонных 8-ми). Фирменный кулер включает в себя большое медное основание (40 х 47,5 мм), пять медных никелированных тепловых трубок, алюминиевый радиатор и два 89-мм вентилятора для обдува. Обратная сторона печатной платы защищена бекплейтом, для предотвращения повреждение текстолита большим весом кулера и дополнительного охлаждения.

Карты оснащены двумя микросхемами BIOS, выбор активной из них осуществляется посредством специального переходника на текстолите. Первые настройки BIOS активируют стандартные параметры (UBER), а во второй микросхеме записаны пониженные частоты (QUIET), что позволит уменьшить уровень шума.