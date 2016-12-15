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IDF 2014: Intel представила разъём USB Type-C

05.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

В рамках выставки IDF 2014 в Пекине компания Intel представила симметричный разъём USB Type-C. Новый USB-разъём отвечает спецификациям: скорость передачи данных до 10 Гбит/с (USB 3.1) и увеличение максимальной мощности для питания устройств до 100 Вт (USB PD). 

Предварительные спецификации были приняты USB Implementers Forum (USB-IF) еще в декабре прошлого года.  Окончательные спецификации нового разъёма, как и финальная версия второго поколения стандарта USB 3.1, будут приняты группой USB-IF в июле этого года. 

Геометрические размеры USB-разъёма Type-C сравнимы с micro USB и меньше USB 3.1 Micro-B и составляют 8,3 х 2,5 мм. Силовые контакты разъёма Type-C допускают подачу тока до 5 А (до 100 Вт) при использовании усиленного кабеля, стандартный же кабель сможет обеспечить силу тока до 3 А. 

Симметричный разъём подразумевает отсутствие необходимости контролировать направление подключения, по аналогии с разъёмом зарядки для Apple устройств. 

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