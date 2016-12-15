Игровая мышь Tt eSPORTS - BLACK Snow Edition

Компания Tt eSPORTS выложила на своем сайте описание новой игровой мыши с весьма оригинальным названием - Tt eSPORTS Black Snow Edition.

Мышь BLACK Snow Edition оснащена новым сенсором от Avago с разрешением 5700 точек на дюйм, тип сенсора - лазерный. Количество кнопок на мыше равно шести, объём встроенной памяти равен 128КБ, позволяет хранить до 5ти игровых профилей, в каждом может из них может содержаться до 30 макросов.





Подключение мыши BLACK Snow Edition к компьютеру осуществляется с помощью кабеля USB длиной 1.8 метра с позолоченным коннектором. Мышь Tt eSPORTS обладает пульсирующей голубой подсветкой. Размеры игрового манипулятора составляют 120x70x40мм.

Мышь BLACK Snow Edition оснащена системой регулировки веса, с помощью грузиков.

На мышь Tt eSPORTS BLACK Snow Edition установлена рекомендуемая цена в 49.99$.