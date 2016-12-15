Все о компьютерах, играх и киберспорте

Игровая мышь Tt eSPORTS - BLACK Snow Edition

25.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Tt eSPORTS выложила на своем сайте описание новой игровой мыши с весьма оригинальным названием - Tt eSPORTS Black Snow Edition

Мышь BLACK Snow Edition оснащена новым сенсором от Avago с разрешением 5700 точек на дюйм, тип сенсора - лазерный. Количество кнопок на мыше равно шести, объём встроенной памяти равен 128КБ, позволяет хранить до 5ти игровых профилей, в каждом может из них может содержаться до 30 макросов.
 


Подключение мыши BLACK Snow Edition к компьютеру осуществляется с помощью кабеля USB длиной 1.8 метра с позолоченным коннектором. Мышь Tt eSPORTS обладает пульсирующей голубой подсветкой. Размеры игрового манипулятора составляют 120x70x40мм.

Мышь BLACK Snow Edition оснащена системой регулировки веса, с помощью грузиков.

На мышь Tt eSPORTS BLACK Snow Edition установлена рекомендуемая цена в 49.99$. 

Количество уникальных просмотров: 957

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.6764 seconds and used 2.67MB of RAM. We need to overclock it :-)!