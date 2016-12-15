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Игровые материнские платы линейки ASUS ROG Maximus VII на Z97

05.05.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

ASUS на днях анонсировала новые игровые материнские платы серии Republic of GamersMaximus VII Gene (mATX), Maximus VII Hero (ATX) и новинку в серии Maximus VII Ranger (ATX).

Основанные на чипсете Intel Z97 материнские платы Maximus VII поддерживают все нынешние и еще не представленные процессоры сокета LGA 1150 - Haswell, Haswell Refresh, Haswell Refresh K и Devil's Canyon.

Серия Maximus VII выделяется своим дизайном ROG и оснащением. На платах Maximus VII Gene и Hero текстолит в области питания сокета окрашен в соответствии с общим дизайном серии ROG.

Материнские платы серии Maximus VII предполагают наличие широких возможностей для оверклокинга (улучшенное питание, кнопки управления на плате), качественный встроенный звук SupremeFX Impact II с соответвующей его уровню обвязкой и дополнительный разъем формата M.2 (PCIe x2) с скоростью передачи до 10 ГБит/с.

 

Совсем скоро, 11 мая мы узнаем, соответствуют ли эти платы своему назначению как в оверклокинге так и в бытовом применению.  

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