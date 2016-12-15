Игровые наушники MSI GAMING SteelSeries Siberia V2

Компании MSI и SteelSeries представляют продукт своего сотрудничества - игровую гарнитуру MSI GAMING SteelSeries Siberia V2. До этого момента SteelSeries поставляла для MSI только клавиатурные блоки игровых ноутбуков серии GAMING.

Основой новой модели является гарнитура SteelSeries Siberia V2, для подчеркивания общности с MSI GAMING используется фирменная раскраска - красно-черная. В оригинале гарнитура SteelSeries Siberia V2 использует 50-мм динамики с частотным диапазоном от 18 Гц до 28 кГц и однонаправленный микрофон.

Стоимость и сроки начала продаж гарнитуры MSI GAMING SteelSeries Siberia V2 пока неизвестны.