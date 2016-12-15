Информация о характеристиках 14нм процессоров Intel Broadwell

На выставке CES, которая будет проходить в городе Лос Анджелесе, США с 6 по 9 января 2015 года, компания Intel официально представит линейку процессоров Broadwell. Особенностью процессоров нового поколения станет использование 14нм тех. процесса при производстве, их высокая энергоэффективность до 15Вт и использование BGA-корпусировки.

Начальными представителями новой серии будут модели Intel Celeron и Intel Pentium, котрые имеют по два процессорных ядра с 2 Мб кэш-памяти L3 и графическое ядро серии Intel HD Graphics. Представили середины, процессоры серии Intel Core i3 отличаются от младших поддержкой технологии Intel Hyper-Threading, что при наличии двух процессорных ядер позволяет обрабатывать четыре потока. Обьем кэш-памяти L3 равен 3Мб, используется более производительное видеоядро - Intel HD Graphics 5500. Топовый представитель Intel Core i3 – Core i3-5157U оснащается самым производительный видоядром Intel - Iris Graphics 6100 с собственной кэш-памятью.

Процессоры серий Intel Core i5 и Intel Core i7 так же поддерживают технологию Intel Hyper-Threading, но и технологию динамического повышения тактовой частоты процессорных ядер Intel Turbo Boost 2.0. Процессоры Intel Core i5 оснащаются кэш-памятью L3 объемом 3 Мб, а Intel Core i5 – 4Мб. Используются различные модификации видеоядра: Intel HD Graphics 5500, Intel HD Graphics 6000 или Intel Iris Graphics 6100.

Список процессоров с производительным видеоядром Intel Iris Graphics 6100: