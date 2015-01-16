Информация о новых процессорах Intel линейки Xeon E5-2600 v3

Интернет ресурс CPU World показал подробную информацию о новом поколении процессоров Intel Xeon E5-2600 v3. Впервые серверные процессоры разработаны с учетом работы с оперативной памятью стандарта DDR4.

Новые процессоры основаны на микропроцессорном поколении Haswell-EP и относятся к платформе Intel Grantley-EP состоящей так же из PCH «Wellsburg». Флагманом линейки станет восемнадцатиядерный процессор Xeon E5-2699 v3, с рабочей частотой 2,3 ГГц и кэшем третьего уровня L3 равным 45 Мб. Заявленное типичное энергопотребление 145 Вт.

Кроме основной линейки будет выпущено несколько моделей для поставки только через каналы OEM.