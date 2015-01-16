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Информация о новых процессорах Intel линейки Xeon E5-2600 v3

01.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Интернет ресурс CPU World показал подробную информацию о новом поколении процессоров Intel Xeon E5-2600 v3. Впервые серверные процессоры разработаны с учетом работы с оперативной памятью стандарта DDR4.

Новые процессоры основаны на микропроцессорном поколении Haswell-EP и относятся к платформе Intel Grantley-EP состоящей так же из PCH «Wellsburg». Флагманом линейки станет восемнадцатиядерный процессор Xeon E5-2699 v3, с рабочей частотой 2,3 ГГц и кэшем третьего уровня L3 равным 45 Мб. Заявленное типичное энергопотребление 145 Вт. 

Кроме основной линейки будет выпущено несколько моделей для поставки только через каналы OEM.

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