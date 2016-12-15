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Информация о Nvidia GeForce GTX 960

23.12.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Известный ресурс Akihabara Hermitage поделился информацией о Nvidia GeForce GTX 960 от своих источников среди ритейлеров японского рынка. По их данным, официальный выход и старт продаж Nvidia GeForce GTX 960 состоится 22 января 2015 года. Стоимость новинки составит от $200 до $230.

Так же стала доступна некоторая информация о технических характеристиках Nvidia GeForce GTX 960. В основе новинки будет либо урезанный графический чип GM204 состоящий из 5 млрд транзисторов либо новый процессор GM206, рабочая частота процессора составит 993 МГц.

GeForce GTX 960 получит 4Гб GDRR5 памяти, работающей на частоте 6008 МГц и 256-битную шину данных.  Для питания карта будет оснащаться одним разъемом 6-pin PCI-e power.

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