Информация о производительности процессора поколения Intel Skylake

В базах данных популярной тестовой программы SiSoft Sandra обнаружились результаты тестирования четырехъядерного процессора Intel Skylake.

В первую очередь стоит сказать, что тестированию подвергался инженерный образец, его задача выявление ошибок и оптимизация ПО. В процессорных тестах производительность Intel Skylake на частоте 2,3 ГГц сопоставима с флагманским Intel Core i7-4810MQ работающим на частоте 2,8ГГц.

Графическое ядро нового процессора получило некоторые улучшения, например возросло число исполнительных блоков до 23 штук, для сравнения Intel HD Graphics 4600 (GT2) в составе Intel Core i7-4810MQ – 20 блоков. Правда в конкретном экземпляре рабочая частота составлял смешные 300 МГц против 1050МГц у GT2.

Оверклокерский ресурс HWBot, имеющий в своем распоряжении инженерную версию Intel Skylake, подтверждает результаты тестов в БД SiSoft Sandra.