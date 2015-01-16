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Информация о сроках выхода новых платформ компании Intel

13.06.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

В сеть утек слайд с закрытой презентации Intel рассказывающий о сроках появления новых платформ. В сентябре 2014 года нас ждет появление самой производительной платформы на основе процессоров Intel Haswell-E с socket LGA2011-3 и чипсетом Intel X99. Именно с LGA2011 начнется использование новой памяти стандарта DDR4На смену Intel Haswell-E осенью 2015 года придет Broadwell-E, причем не потребуется замена материнских плат.

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На первый квартал 2015 года назначен выпуск 14нм процессоров Intel Broadwell для socket LGA1150, ближе к третьему кварталу появятся процессоры Intel Skylake, так же произведенные по 14нм техпроцессу, но уже для socket LGA1151.

В мобильном секторе смена процессорных названий произойдет немного раньше, Broadwell в конце этого года, Skylake с середины 2015 года.

 

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