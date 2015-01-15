Информация о стоимости процессоров Devil's Canyon и Pentium Anniversary

В сети появилась очередная информация о новых процессорах Intel для сокета LGA 1150 с разблокированным множителем, релиз которых должен состояться в июне 2014 года. Как известно, новыми процессорами с возможностью разгона в модельном ряде Intel станут Core i7-4790K, Core i7-4690K и юбилейный Pentium G3258. Им "пророчат" возможность стабильной работы на тактовой частоте 5 ГГц при использовании только лишь воздушного охлаждения, а любителям экстремального разгона придутся по нраву "отборные" ядра Haswell в процессорах, а также расширенный лимит по напряжению, улучшенный термоинтерфейс и контакты LGA, созданные для высоких токов.

Core i7-4790K - это четырёхъядерный процессор, имеющий поддержку Hyper-Threading, интегрированную графику Intel HD 4600, 8 МБ кэша третьего уровня и тактовую частоту в 4.1 ГГц. В режиме Turbo Boost тактовая частота будет автоматически подниматься до 4.4 ГГц. Ожидается, что стоимость Intel Core i7-4790K будет составлять около $370.

Core i5-4690K также имеет четыре ядра, но не имеет поддержки Hyper-Threading. Его частоты будут многим скромнее - "всего" 3.5 ГГц и 3.9 ГГц в режиме Turbo Boost. Цена на этот процессор, вероятно, будет установлена в отметке $250.

Не менее интересным решением будет и юбилейный Pentium G3258, который также будет иметь разблокированный множитель. Его цена будет не выше $100, а выпуск этого процессора приурочен к 20-летию выхода первых процессоров Pentium. G3258 также основан на архитектуре Haswell, имеет два ядра, но без Hyper-Threading, Turbo Boost и набора инструкций AVX. Его тактовая частота равна 3.2 ГГц, объем кэша L3 равен 3 МБ, а ожидаемая цена будет равна 80$.

Все три процессора относятся к поколению процессоров Haswell Refresh, которое по факту поддерживается материнскими платами как на чипсетах Intel 9-ой серии, так и на чипсетах Intel 8-ой серии. Однако, владельцев материнских плат на базе Intel Z87 скорее всего будет ждать некоторое разочарование. Скорее всего, при использовании чипсета Intel Z87 процессоры Devil's Canyon будут иметь заблокированный множитель, либо какое-нибудь другое ограничение, что, в конечном итоге, заставит вас поменять материнскую плату на Intel 97. Хочется верить, что этого не будет, однако, в официальных слайдах указано лишь только "Supported by new Intel 9 Series Chipset".