Все о компьютерах, играх и киберспорте

Информация о стоимости процессоров Intel Haswell Refresh

16.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Intel раскрыла информацию о стоимости процессоров, базирующихся на обновлённой микроархитектуре Haswell Refresh. Озвучены цены, как на настольные, так и на мобильные процессоры. Согласно предварительным данным новинки должны поступить на рынок в начале мая вместе с новыми материнскими платами на базе чипсетов Intel Z97 Express.

Таблица демонстрирует основные параметры и стоимость новых процессоров Haswell Refresh для настольных ПК, во второй приведены аналогичные сведения для мобильных версий.

В большинстве случаев новые процессоры отличаются от своих предшественников лишь увеличенной на 100 МГц частотой, поэтому существенного прироста производительности ожидать не стоит. 

Количество уникальных просмотров: 1102

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.4643 seconds and used 2.67MB of RAM. We need to overclock it :-)!