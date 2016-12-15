Информация о стоимости процессоров Intel Haswell Refresh

Компания Intel раскрыла информацию о стоимости процессоров, базирующихся на обновлённой микроархитектуре Haswell Refresh. Озвучены цены, как на настольные, так и на мобильные процессоры. Согласно предварительным данным новинки должны поступить на рынок в начале мая вместе с новыми материнскими платами на базе чипсетов Intel Z97 Express.

Таблица демонстрирует основные параметры и стоимость новых процессоров Haswell Refresh для настольных ПК, во второй приведены аналогичные сведения для мобильных версий.

В большинстве случаев новые процессоры отличаются от своих предшественников лишь увеличенной на 100 МГц частотой, поэтому существенного прироста производительности ожидать не стоит.