Информация о цене и сроках появления в продаже процессоров Intel Devil's Canyon

Сегодня 27 июня компания Intel начинает официальные продажи двух процессоров серии Devil's Canyon – Core i7 4790k и Core i5 4690k. Так же стало известно, что старт продаж юбилейного «Пентиума» Pentium G3258 переносится на 1 июля. Причина переноса, скорее всего, кроется в маркетинге, дорогие процессоры на волне «ура-ура» продавать выгоднее, внутренняя конкуренция в этом деле серьезная помеха.

Рекомендованные цены, установленные Intel для OEM-версий процессоров, установлены на уровне $339 и $242 соответственно для старшего Core i7 4790k и младшего Core i5 4690k. Всего будет доступно три варианта поставки – OEM он же tray для сборщиков ПК, BOX с кулером и BOX версия без кулера.

На известной интернет-площадке AMAZON за «коробочный» BOX-вариант Core i7 4790k просят $379, с учетом скидки 11% его стоимость получается равной $339,99. Стоимость младшего Core i5 4690k в том же интернет магазине равна – $264,99.