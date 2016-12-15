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Информация о видеокарте PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo

27.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Появились первый фотографии нового продукта компании PowerColor, видеокарты основанной на видеоядре AMD Tonga Pro - PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo

В новинке применяется фирменный кулер с двумя вентиляторами и большим радиатором. Как минимум три тепловые трубки отвечают за отведение тепла с основания кулера и соответственно за охлаждение кристалла процессора.

Видеопроцессор, лежащий в основе PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo, оперирует 1792 потоковыми CGN 1.1 процессорами, 112 текстурными блоками и 32 блоками растеризации. Для обмена данными с 2Гб памяти стандарта GDDR5 используется 256битная шина памяти.

PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo имеет повышенные рабочие частоты графического ядра – 945 МГц и оперативной памяти – 5,5 ГГц.

Официальный выход устройств на базе Radeon R9 285 запланирован на 2 сентября 2014 года, стоимость новинки стартует с отметки в $249.

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