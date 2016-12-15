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Inno3D готовит собственную версию GeForce GTX Titan Z - HerculeZ

26.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Исторически сложилось так, что компания Nvidia не разрешает вносить изменения в дизайн охлаждения своих двухчиповых видеокарт, так было и с GTX690. Так, скорее всего, будет и с GeForce GTX Titan Z, по крайней мере, пока сама Nvidia не даст отмашку. Достаточно известная компания Inno3D уже готова предложить альтернативу стоковому кулеру на GeForce GTX Titan Z и имя ей – HerculeZ. Пока неизвестно как будет реализовываться этот кулер, возможно по аналогии представленному  ранее решению Gigabyte  в виде комплекта для самостоятельной сборки.

HerculeZ представляет собой массивную конструкцию, состоящую из двух контактирующих с видеопроцессорами площадок, по пять тепловых трубок в каждой, пронизывающих большое количество ребер радиатора.

Для обдува радиатора использовано три вентилятора: два 100мм и один 92мм. Скорость вращения вентиляторов регулируется методом широтно-импульсной модуляции (PWM).

Тыл карты будет надежно защищен от прогиба пластиной жесткости – backplate. Вторая ее функция – отведение тепла от элементов расположенных на задней части карты.

Видеокарта Nvidia GeForce GTX TITAN-Z создана на основе двух полноценных чипах GK110 (Kepler). Суммарно видеокарта обладает внушительным количеством CUDA-ядрами – 5760 штук, 480 текстурных и 96 растровых блоков. Общий объём памяти равен  12 Гб GDDR5 памяти.

В отличие от Radeon R9 295X2 для охлаждения которой используется гибридный кулер с СВО, GeForce GTX TITAN-Z будет использовать стандартную систему охлаждения с использованием испарительных камер, большого радиатора и одного вентилятора для обдува. 

Ориентировочная цена видеокарты для рынка США  - $2999 (без налогов). 

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