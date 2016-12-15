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Inno3D представит GeForce GTX 980 и GTX 970 с гибридным охлаждением Accelero Hybrid S

02.12.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Inno3D официально объявила на своем сайте о запуске новых видеокарт GeForce GTX 980 и GTX 970 линейки iChill, запланированном на декабрь 2014 года. Новые видеокарты смогут похвастаться новой системой охлаждения от компании Arctic.

Arctic продолжает совершенствовать свои охладительные решения, и новая система Accelero Hybrid S предложит пользователям комбинированное воздушное и жидкостное охлаждение. Это не первая серия видеокарт Inno3D, укомплектованная кулерами данной линейки Accelero Hybrid.

Несмотря на отсутствие подробных спецификаций в официальных материалах от Inno3D, можно предположить, что, подобно подавляющему большинству своих решений, компания наградит новые видеокарты заводским разгоном, обеспечивая более эффективную работу на повышенных частотах.

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