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Intel обновила штатный кулер для процессоров LGA 2011

04.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компании Intel выпустила уведомление #113164-00 (pdf), в котором сообщила о замене штатного процессорного кулера RTS2011AC на новую модель TS13A. Обновление запланировано в связи с выходом новых процессоров поколения Haswell-E и Haswell-EP и возросшим TDP флагманских процессоров до 140 Вт.

По представленным фотографиям можно увидеть, что новый кулер TS13A стал крупнее, а его основание стало более массивным и все так же изготовлено из меди.

Кроме того, в центральном медном стержне теперь находиться одна тепловая трубка, а из-за увеличившегося размера радиатора площадь рассеивания тепла тоже значительно выросла.

По креплению кулер TS13A останется совместимым с сокетом 2011. Начало поставок нового кулера TS13A запланировано на конец августа.

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