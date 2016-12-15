Все о компьютерах, играх и киберспорте

Intel выпустит специальные процессоры для оверклокеров - Devil's Canyon

21.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Intel решила пойти на встречу оверклокерам и выпустить специальную линейку процессоров четвертого поколения (Haswell Refresh) - Devil's Canyon. Процессоры будут основаны на архитектуре Haswell (22-нм) и выйдут в середине 2014 года. Они предназначены для материнских плат LGA1150 на основе наборов системной логики Intel 9-й и, скорее всего, существующих моделей чипсетов Intel 8-й серии.

Особенностями линейки Devil's Canyon станут: новый эффективный термоинтерфейс и специальный сплав для защитной крышки, эти меры, по задумке инженеров Intel, обеспечат снижение температур CPU и одновременный рост частотного потенциала. 

В этом году тороговой марке «Pentium» испольняется 20 лет и в честь этого события Intel выпустит особенный Pentium, процессор LGA1150 со свободным множителем, поддержкой технологии Quick Sync, для чипсетов Intel 8-й и 9-й сери.

Количество уникальных просмотров: 1502

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 1.0178 seconds and used 2.67MB of RAM. We need to overclock it :-)!