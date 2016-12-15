JetStream GTX 980: оригинальная версия видеокарты от Palit

Компания Palit подготовила свои оригинальные версии видеокарт на базе GTX 980. Новинка появится на рынке в двух вариантах исполнения Palit JetStream GTX 980 и Palit Super JetStream GTX 980.

Обе модификации видеокарты оснащаются новым фирменным кулером с двумя вентиляторами и обновленной расцветкой кожуха.

Версия видеокарты GTX 980 Super JetStream (NE5X980H14G2-2042J) имеет повышенные частоты видеопроцессора до 1203/1304 МГц. Обычная версия GTX 980 JetStream ( NE5X980014G2-2042J) имеет частоты 1127/1216 МГц. Частота набортной GDDR5 видеопамяти одинаковая для двух плат и равна 7200 МГц.

На видеокартах используется графический процессор NVIDIA GM204-400 c 2048 CUDA ядрами, 128 блоками обработки текстур и 64 растровыми блоками. Объем набортной памяти составляет 4Гб.

Особенности видеокарт серии Palit JetStream GTX 900:

LED подсветка

8-фазная система питания

технология «0dB» (аналогичная MSI Zero Frozr или ASUS STRIX)

фирменные вентиляторы Turbofan Blade

несколько режимов работы: основной Master Mode и разогнанный Thunder Master OC

защитная пластина backplate

Стоимость видеокарт по предварительному заказу в британских онлайн-магазинах составляет: для версии Palit Super JetStream GTX 980 - $755, а для Palit JetStream GTX 980 -$723. Сроки появления – в течение двух недель с момента анонса.