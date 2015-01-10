Компактная материнская плата для мини-ПК - ECS A78F2-TI

Компании ECS увеличила ассортимент предложений анонсировав материнскую плату ECS A78F2-TI, предназначенную для создания на её основе компактных компьютерных систем и All-in-One PC.

ECS A78F2-TI представляет собой миниатюрное решение, в форм-факторе mini-ITX. Новинка основана на чипсете AMD A78 FCH и оснащена процессорным сокетом FM2+. Системная плата получает питание от внешнего БП, подсистема питания выполнена по формуле 3+1 фазы.

ECS A78F2-TI оснащена двумя разьемами для модулей памяти DDR3 SO-DIMM, разьемом mPCIe, парой разъёмов SATA 6 Гбит/с, двумя портами USB 3.0 и шестью USB 2.0, есть встроенная сеть Gigabit Ethernet, 6-канальная звуковая карта, два видеовыхода HDMI, один DisplayPort и LVDS. О стоимости продукта пока данных нет.