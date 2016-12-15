Все о компьютерах, играх и киберспорте

Компактная система водяного охлаждения NZXT Kraken X31

09.07.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания NZXT представляет новую систему охлаждения Kraken X31, в компактном формате с размерностью радиатора 120мм.

Радиатор системы X31 оптимизирован для работы с одним вентилятором без потери статического давления, силы потока и общей производительности. Удлиненные трубки облегчают установку Kraken X31.

Используется высокопроизводительная  встроенная помпа, аналогичная используемой в системах X41 и X61, с низким уровнем шума.

Интересно реализовано управление, вентилятор включается в помпу, а помпа в свою очередь подключается к материнской плате, таким образом, используя фирменное программное обеспечение NZXT: Kraken+ с приложением CAM возможно управление, как с компьютера, так и удаленно с телефона.

На Kraken X31 распространяется расширенная 6-летняя гарантия от NZXT. Ожидаемое время появления новинки в фирменном магазине NZXT Armory Store – середина июля. Стоимость устройства - $79.99.

Количество уникальных просмотров: 1071

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.7423 seconds and used 2.67MB of RAM. We need to overclock it :-)!