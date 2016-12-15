Компактная система водяного охлаждения NZXT Kraken X31

Компания NZXT представляет новую систему охлаждения Kraken X31, в компактном формате с размерностью радиатора 120мм.

Радиатор системы X31 оптимизирован для работы с одним вентилятором без потери статического давления, силы потока и общей производительности. Удлиненные трубки облегчают установку Kraken X31.

Используется высокопроизводительная встроенная помпа, аналогичная используемой в системах X41 и X61, с низким уровнем шума.

Интересно реализовано управление, вентилятор включается в помпу, а помпа в свою очередь подключается к материнской плате, таким образом, используя фирменное программное обеспечение NZXT: Kraken+ с приложением CAM возможно управление, как с компьютера, так и удаленно с телефона.

На Kraken X31 распространяется расширенная 6-летняя гарантия от NZXT. Ожидаемое время появления новинки в фирменном магазине NZXT Armory Store – середина июля. Стоимость устройства - $79.99.