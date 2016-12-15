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Компания AMD планирует удвоить объем памяти у Radeon R9 290X

30.10.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания AMD совместно с партнерами готовят обновленные версии видеокарт на основе Hawaii XT - Radeon R9 290X с двое большим объемом установленной графической памяти. Данная мера, по–мнению производителей позволит укрепить конкурентное преимущество видеокарт, особенно в разрешения 4K.

На данный момент единственным представителем Radeon R9 290X  с 8Гб памяти является - Sapphire Vapor-X Radeon R9 290X 8GB, кроме нее большим объемом памяти обладает  профессиональная видеокарта  AMD FirePro W9100 – 16Гб GDDR5.

Предполагается, что удвоение набортной памяти увеличит стоимость готовой видеокарты на 10-15% , с рекомендуемых для референса $450 до $460 долларов США.

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