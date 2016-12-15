Компания AMD в сентябре представит новые процессоры FX-8370, FX-8370E и FX-8320E

Первого сентября нас ждет очередной сюрприз от компании AMD, новые процессоры серии FX на основе архитектуры Piledriver - FX-8370, FX-8370E и FX-8320E.

От процессоров AMD FX-8370 и FX-8320, что сейчас представлены на рынке, новые с индексом «E» отличаются сниженным энергопотреблением, 95Вт против 125Вт. Рабочие частоты при этом остались неизменны.

Третий процессор FX-8370, новый флагман линейки восьмиядерных процессоров AMD работает на частоте 4,1 ГГц (частота TurboCore 4.3 ГГц) и обладает кэшем третьего уровня L3 в 8 Мб.

Не оставили без внимания и процессоры линейки FX-9000, на двух представителей, AMD FX-9590 (4.9/ТС- 5.0 ГГц) и AMD FX-9370 (4.4/ TC 4.7 ГГц), установлены новые сниженные цены. Стоимость процессора AMD FX-9590 в tray версии теперь составит $215, а AMD FX-9370 - $199.

Цена процессоров в BOX версии не должна превысить $250, что при наличии в комплекте поставки системы жидкостного охлаждения является неплохим конкурентным преимуществом.