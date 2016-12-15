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Компания Asus расширяет линейку видеокарт STRIX моделью GTX750Ti

04.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Линейка видеокарт Asus STRIX пополнилась новыми моделями GTX750Ti на основе чипа Nvidia GM107 - Strix-GTX750Ti-2GD5 и ее разогнанной версией Strix-GTX750Ti-OC-2GD5.

Графический процессор GM107 содержит 640 потоковых CUDA процессоров, связь с набортной памятью объёмом 2Гб осуществляется по 128 битной шине памяти.

Установленная система охлаждения состоит из массивного радиатора и двух тепловых трубок, непосредственно контактирующих с поверхностью кристалла графического процессора. За обдув отвечают два 80мм вентилятора. Особенностью данной системы охлаждения является то, что до температуры в 65°С на чипе она полностью бесшумная.

Частоты стандартной версии Strix-GTX750Ti-2GD5 составляют 1020(1085)/5400 МГц, а разогнанной Strix-GTX750Ti-OC-2GD5 - 1124(1202)/5400 МГц. Новинки не требуют подключения дополнительного питания от БП, питание осуществляется через разъем PCI-e x16.

Панель вывода изображения оснащается тремя интерфейсами HDMI, DVI-I и DisplayPort.

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