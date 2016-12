Компания EVGA официально представила новые материнские платы 03.05.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984 Сегодня американская компания EVGA представила свои решения основанные на чипсете Intel Z97. Это EVGA Z97 Classified формата E-ATX, EVGA Z97 FTW стандарта ATX и EVGA Z97 Stinger Core3D в стандарте mini-ITX для процессор сокета LGA1150. Компактная Z97 Stinger Core3D выполнена в формате mini-ITX выполнена на 10-слойном текстолите, для питания процессорного сокета применяется шести фазная VRM. Плата оснащена двумя разъемами для ОЗУ стандарта DDR3-2666, для подключения накопителей используется 4 порта SATA 6.0 Gbps, для плат расширения доступен один разъем PCI-Express x16. Аудиосистема представлена 5.1 канальным кодеком Creative Sound Core3D. Панель IO оснащена четырьмя портами USB 3.0, одним eSATA и двумя видеовыходами HDMI и DisplayPort. Следующая плата EVGA Z97 FTW так же оценена в $199.99 используется тот же шести фазный дизайн цепи VRM. Для плат расширения доступно четыре разъема PCI-Express x16, под накопители доступно восемь SATA 6.0 Gbps портов и один M.2 коннектор, для ОЗУ – четыре слота DDR3. Аудиокодек – 7.1-канальный на основе чипа Realtek ALC889. Сетевой контроллер гигабитный Ethernet чип от Intel. Панель IO содержит четыре порта USB 3.0 и четыре USB 2.0, для подключения мониторов доступно два интерфейса HDMI и DisplayPort. Там же на панели находится кнопка переключения между двумя микросхемами BIOS. Старшая плата EVGA Z97 Classified стоит $379.99, за эти деньги вы получаете восьмислойный текстолит с восьмифазной системой питания процессорного сокета VRM. Четыре слота для оперативной памяти, пять разъёмов PCI-Express x16, восемь SATA 6.0 Gbps портов и два гигабитных Ethernet интерфейса на контроллере Intel Gigabit NIC. Возможно использование компактных SSD стандартов mSATA/mPCIe. Аудиосистема представлена 5.1 канальным кодеком Creative Sound Core3D. Панель IO оснащена четырьмя портами USB 3.0, одним eSATA и двумя видеовыходами HDMI и DisplayPort. Там же на панели находится кнопка переключения между тремя микросхемами BIOS. Все три платы оснащены POST индикаторами - debug LED, кнопками Power, Reset и Clear CMOS, а также поддерживают технологию LucidLogix's Virtu MVP 2.0. Количество уникальных просмотров: 1306 Оцените материал: Подписаться на новости Последнее с форума: Последнее в блогах: Социальные сети и RSS: Популярное (за 30 дней): eSPORTconf Ukraine 2017 - первая бизнес-конференция по вопросам киберспорта в Украине Дружественные проекты: Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

