Компания IBM представила сервера на основе новейших процессоров Power8

Компания IBM на этой неделе представляет новые серверные процессоры Power8 и сервера на их основе. Процессоры Power8 выпускаются по технологии 22нм, это позволило увеличить число ядер на кристалле с 8 до 12, поднять частоту вплоть до 5 ГГц и увеличить объем кеш-памяти каждого уровня. Используется и дополнительный чип памяти eDRAM в качестве 128 МБ кеша четвертого уровня (опционально).

На разработку процессоров Power8 ушло около 3 лет и 2,4 миллиарда долларов. Архитектура процессора (называемая симметричной суперскалярной архитектурой) объединяет до 12 ядер, работающих в режиме SMT8, общая площадь кристалла — 640 квадратных миллиметра. На кристалле умещается 4 миллиарда транзисторов. По сравнению с Power7 производительность нового поколения процессоров возросла примерно в 1,6 раза.

Уже с 10 июня начнутся поставки новых серверов Power Systems S814, S822 и S824 (с операционными системами AIX, IBM i, Linux) на процессорах IBM POWER8, в июне-августе будут доступны два сервера модельного ряда S с ОС Linux: Power Systems S812L и S822L.

Конфигурация систем 1- и 2-сокетная, для установки в 2U и 4U стойки. Стартовая цена новых систем составляет 7973 доллара США (или 200 долларов в месяц/36 месяцев). Стоит отметить, что решения Power Systems доступны в рамках программы IBM Global Financing.

Вместе с аппаратной частью представлены и две специальные сборки Linux, предназначенные для работы на новых серверных системах. Это Ubuntu Server 14.04 LTS с инструментарием управления Ubuntu OpenStack и PowerKVM, совместимой с Power Systems открытой платформы виртуализации KVM. К работе над сборками привлекались представители Canonical.