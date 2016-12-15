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Корпус NZXT H440 теперь доступен в трех новых расцветках

30.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания NZXT рада сообщить, что корпус H440 теперь предлагается в трех новых футуристических цветовых решениях. Теперь корпус NZXT H440 можно купить в трех различных расцветках: черно-зеленая, черно-оранжевая или черно-синяя.

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