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Красота в строгости - Corsair Obsidian 450D

27.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Corsair поделилась изображением и  характеристиками нового корпуса - Obsidian 450D

Корпус получился размерами 494x210x497мм, весом 7кг. Для накопителей доступно два 5.25" отсека, три места для 3.5/2.5" накопителей, а также ещё два для 2.5" SSD с креплением к поддону системной платы. Количество слотов расширения равно семи, вентиляторов в корпус можно установить до восьми штук.

 

На панели ввода/вывода находятся два порта USB 3.0, комплектная система охлаждения состоит из двух 140мм вентиляторов впереди и одного 120мм на задней стенке. Фронтальная панель сделана из перфорированного алюминия.

Заявлена совместимость с радиаторами СВО следующих размеров: 360/280мм (верхняя стенка), 280/240мм (фронтальная часть шасси), 240мм (днище) и 120мм (задняя стенка).

 
В корпус Obsidian 450D накопители устанавливаются без использования инструментов, боковые стенки также снимаются без отвёртки, есть возможность для укладки кабелей и простой установки кулера с бэкплейтом.

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