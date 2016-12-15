Крупный производитель OEM памяти Panram выходит на потребительский рынок

Тайваньская компания Panram Technology ранее известная как крупный OEM производитель (до 3 млн модулей оперативной памяти в год) объявила о первом продукте под собственной торговой маркой – модулях памяти Panram Light Sword.

Первым продуктом будут двухканальные наборы Light Sword DDR3-2400 объемом от 8 Гб до 16 ГБ. Номинальные частоты памяти – 2400 МГц при таймингах 11-13-13-35 и напряжении питания 1,65 В.

Экстерьер новинок отличается преобладанием красного цвета. Радиаторы модулей памяти снабжены светодиодной подсветкой.

Модули Panram Light Sword поддерживает профили Intel XMP и рекомендуется их использование в паре с материнскими платами MSI серии Gaming.