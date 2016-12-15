Крутая игровая мышь Logitech G502 Proteus Core

Компания Logitech анонсировала новую игровой манипулятор мышь - Logitech G502 Proteus Core. В ее основе оптический датчик, созданный по технологии Logitech Delta Zero с изменяемым разрешением от 200 DPI до 12000 DPI.

Эргономичный корпус с агрессивным дизайном, с удобными резиновыми вставками и наличием 11 программируемых кнопок – все это обеспечивает комфортное использование мышью. Управлением кнопок и оптического датчика занимается специальный 32-битный ARM-процессор с внутренней памятью для хранения настроек и макросов.

Особенностями игровой мыши Logitech G502 Proteus Core являются:

трех цветовая индикация разрешения;

регулируемый вес;

возможность отключения спящего режима;

высокая частота опроса (1 кГц);

максимальное ускорение 7,62 м/с;

ПО Logitech Gaming Software.

Новинка ожидается в продаже с мая 2014 года по рекомендованной розничной цене €79,99.