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Крутая игровая мышь Logitech G502 Proteus Core

10.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Logitech анонсировала новую игровой манипулятор мышь - Logitech G502 Proteus Core. В ее основе оптический датчик, созданный по технологии Logitech Delta Zero с изменяемым разрешением от 200 DPI до 12000 DPI.

Эргономичный корпус с агрессивным дизайном, с удобными резиновыми вставками и наличием 11 программируемых кнопок – все это обеспечивает комфортное использование мышью. Управлением кнопок и оптического датчика занимается специальный 32-битный ARM-процессор с внутренней памятью для хранения настроек и макросов.

Особенностями игровой мыши Logitech G502 Proteus Core являются:

  • трех цветовая индикация разрешения;
  • регулируемый вес;
  • возможность отключения спящего режима;
  • высокая частота опроса (1 кГц);
  • максимальное ускорение 7,62 м/с;
  • ПО Logitech Gaming Software.

Новинка ожидается в продаже с мая 2014 года по рекомендованной розничной цене €79,99.

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