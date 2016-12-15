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Легкий троллинг от AMD на тему двухчипового Hawaii

14.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания AMD сделала рассылку бумажных писем ведущим обозревателям железа. Письмо с пометкой "Top Secret" и именем обозревателя внутри содержало довольно таки странные снимки. На каждой фотографии был изображен сам обозреватель в двух экземплярах и вручную сделана надпись - "Разве вы не согласны, что два лучше, чем один?".

PC Perspective

Большинство пострадавших склоняется к мысли что таким странным образом компания AMD готовит почву для своей двухпроцессорной видеокарты, чье появление было вполне предсказуемо. Осталось только победить неумеренный аппетит одиночного чипа Hawaii, лежащего в основе Radeon R9 290X.

AnandTech

Вполне возможно что в дело пойдут урезанные процессоры используемые в  Radeon R9 290. Тогда нас ждет 5160 шейдеров и 320 блоков TMU на одной плате, правда и в этом случае скорее всего придется снизить частоты, либо сильнее урезать сами процессоры. 

Tech-Report

Предполагается, что дальнейшую информацию о таинственном "двухголовом" продукте AMD будет распространять в социальных сетях под тегом "#2betterthan1".

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