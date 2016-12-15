LEPA LEPAD S17 - охлаждение ноутбука под музыку

Новый продукт компании LEPA – подставка для ноутбуков LEPAD S17, создана для решения двух проблем. Первая – перегрев ноутбуков, вторая тихий звук штатной аудиосистемы.

Для устранения первой проблемы служит 140 мм вентилятор с регулятором, скорость вращения крыльчатки изменятеся в пределах 800-1300 об/мин.

Для решения проблем с тихим звуком в основание подставки LEPAD S17 встроены два динамика с усилителем. Качество звучания удовлетворит большинство запросов среднестатистического пользователя, а громкость устройства намного выше возможностей стандартной аудиосистемы в ноутбуке.

Для питания вентилятора, динамиков с усилителем используется USB-разъём, подключаемый к ноутбуку. Размеры новинки позволяют устанавливать ноутбуки с диагональю вплоть до 17 дюймов.

Подставка LEPAD S17 уже доступна в продаже по рекомендованной стоимости 39,99 евро.