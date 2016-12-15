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LG 31MU97: 31 дюймовый профессиональный 4K монитор

30.10.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания LG Electronics анонсирует старт продаж по всему миру нового 4K монитора 31MU97. Разрешение представленного 31 дюймового монитора 4096 на 2160 пикселей, матрица выполнена по технологии IPS.

Используется технология 10-битного представления цвета, цветовой охват монитора соответствует 95% стандарта Adobe RGB  и 97% цветового пространства DCI-P3. Монитор соответствует инициативе Digital Cinema Initiative (Цифровое кино) и подходит для профессиональной работы в сфере обработки видео и фото.

 Появление в продаже LG 31MU97 в магазинах США, Японии и стран ЕС, ожидается уже на этой неделе по цене от 1300€.  

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