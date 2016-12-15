Lian Li показывает огромный корпус PC-V2130

Новый корпус Lian Li называется PC-V2130 и представляет собой ATX Full Tower корпус. Максимальный размер поддерживаемого форм-фактора материнских плат - XL-ATX, для плат расширения доступно десять слотов.

Внешний вид новинки соответствует традициям Lian Li, строгий дизайн, использование алюминия, есть варианты с черной и серебристой покраской.

Корпус имеет пять 5,25 дюймовых отсеков, восемь отсеков для 3,5 дюймовых накопителей, четыре места для 2,5 накопителей и три 3.5 отсека за поддоном материнской платы. Максимальная длина видеокарты или любой другой платы расширения - 480мм при снятых корзинах для накопителей, с корзинами – 360 мм. Возможна установка процессорного кулера высотой не более 180мм. Передняя панель оснащена четырьмя разъемами USB 3.0, стандартными аудио коннекторами и одним eSATA. Для удобства монтажа корпус оснащен выдвижным поддоном для материнской платы.

Размер новинки - 237x640x625мм, а вес равен 9,8 кг. Для упрощения транспортировки корпус оснащен колесиками. Система охлаждения представлена двумя 140мм вентиляторами на фронтальной стенке, двумя на верхней крышке, одним 120 мм внизу и одним 120мм на задней стенке.

Данных о цене и дате релиза корпуса Lian Li PC-V2130 пока нет.