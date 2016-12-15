Математика в быту: как правильно выбрать наилучшее место для Wi-Fi роутера

Физик Джейсон Коул как то заметил, что сигнал Wi-Fi в его квартире не во всех комнатах достаточно хороший и решил подойти к выбору нового места для него с научным подходом. Для решения проблемы пришлось промоделировать распространение электромагнитных волн и их отражения от стен квартиры, на помощь пришли уравнения Гиббса-Гельмгольца.

Результатом работы физика стал набор формул FTDI, с помощью которых любой желающий может повторить математику применительно к своим апартаментам.

Если вдруг нет желания разбираться в математике и программирования в MathLab можно воспользоваться приложением для Android, правда, за небольшое пожертвование в $0.83. Методом научного подхода определено, что в большинстве случаев лучшим местом для установки роутера будет центр квартиру.